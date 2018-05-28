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Köksal Baba'ya Büyük Şok! Filmini Sadece Bir Kişi İzledi
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Köksal Baba'ya büyük şok! Filmini sadece bir kişi izledi

KÖKSAL BABA'YA BÜYÜK ŞOK! FİLMİNİ SADECE BİR KİŞİ İZLEDİ

Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği sosyal medyada fenomeni Köksal Baba'nın rol aldığı '3 Vakte Kadar' komedi filmi, gösterime girdiği günden bu yana sadece bir kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Köksal Baba'ya Büyük Şok! Filmini Sadece Bir Kişi İzledi(7/10)3

Başrollerinde Meryem İrem Şahin, Doğa Konakoğlu, Hasan Gümet ve Köksal Baba'nı rol aldığı '3 Vakte Kadar' komedi filmi, gösterime girdiği ilk üç günde trajikomik bir rekora imza atıp sadece 1 kişi tarafından izlendi.

KIRILMASI GÜÇ REKORA İMZA ATTILAR

Bu filmle oyunculuğa adım atan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri Köksal Baba ve Doğa Konakoğlu'nun da oynadığı '3 Vakte Kadar, bu gişe rakamıyla kırılması güç bir rekora imza attı.

FİLMDEN 15 LİRA KAZANDILAR

Hasan Gümet ve Ayberk Yeşilbursa'nın yer aldığı, Ferman Toprak'ın da konuk oyuncu olduğu filmden 1 kişiye kesilen bilet sayesinde elde edilen hasılat da 15 lira.

"HİÇ Mİ SEVENİNİZ YOK?"

Box Office verilerine göre; 41 salonda gösterime giren filmi 3 günde 1 kişinin izlemesi ise sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi, filmin 1 kişilik gişesi için "Biz film çeksek daha çok izlenirdi" , "Filme oyuncuların eşi dostu bile gitse olurdu. Hiç mi seveniniz yok?" diye esprili yorumlar yaptı. '3 Vakte Kadar', 1 kişilik gişesiyle de Türk Sinema tarihinde yeni bir rekor kırmış oldu..

ZARAR DİZ BOYU

Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 kişinin izlediği ve 15 lira hasılat elde edilen film, ne yapımcısına ne oyunculara ne de gösterime girdiği sinema salonlarına kazandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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