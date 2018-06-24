KÖKLÜ KULÜP, YARINA KADAR PARA ÖDEMEZSE LİGDEN DÜŞECEK
Eski futbolcularından Simpson'a yarına kadar 750 bin euro ödemesi gereken Manisaspor, bu parayı ödeyemezse 3. Lige düşecek.
ESKİ futbolcularından Makukula'ya olan borcu nedeniyle FIFA tarafından bu yıl düştüğü TFF 2. Lig'de sezon bile başlamadan 3. Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan Manisaspor'da Simpson için belirlenen tarih de yarın doluyor. Kulüpte 2009-2012 yılları arasında forma giyen Kanadalı futbolcuya faizleri hariç 750 bin Euro ve 30 bin İsviçre frangı borcu bulunan Manisaspor, bu parayı ödeyemez veya taksitlendiremezse FIFA tarafından 6 puanı silinecek. FIFA Disiplin Komitesi, 27 Mart'ta kulübe yazı göndererek Simpson'un alacağını kapatmak için 90 gün süre vermişti. Siyah-beyazlıların geçen sezon 9'u Makukula'dan kaynaklı borçlar yüzünden toplam 12 puanı silinmişti.
ESKİ BAŞKAN KRİZİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR
Makukula dosyasında küme düşürüp düşürülmeyeceği ise 29 Haziran'da belli olacak Manisaspor'un Portekizli oyuncunun yanı sıra bonservisini aldığı eski kulübü Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'na da ayrı ayrı borçları bulunuyor. Elinde bu borçları kapatacak kaynak olmayan Bülent Baygeldi başkanlığındaki yeni yönetim, Makukula sorununa çözüm bulması için eski başkanlardan Emre Hasgör'e umut bağlamış durumda. Hasgör, oyuncunun avukatı ve menajeriyle görüşüp borcu taksitlendirmeye çalışıyor. Manisa'nın FIFA kanalıyla kısa vadede karşısına çıkabilecek Perovic'in kulübü RAD'a 25 bin Euro, Novillo'nun kulübü Melbourne'e 70 bin Euro borcu var.
Kaynak: haberinburada
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