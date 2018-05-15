Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi , Perulu milli futbolcu Paolo Guerrero'ya, kokain kullandığı için verilen men cezasını 6'dan 14 aya çıkardı.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, Guerrero'nun ceza süresine ilişkin FIFA'nın verdiği karara itiraz eden Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) haklı bulundu. Brezilya kulübü Flamengo'nun 34 yaşındaki santraforu Guerrero'nun cezasının, 6'dan 14 aya yükseltilmesine karar verildi.

DÜNYA KUPASINDA YOK!

Bir dönem Bayern Münih'de de oynayan Guerrero, 3 Kasım 2017'den itibaren 14 ay cezası bulunduğu için 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Peru Milli Takımı formasını giyemeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testinde kokain maddesine rastlanan Guerrero'ya, bir yıllık men cezası verilmiş, sonrasında süre 6 aya indirilmişti.

Kaynak: haberinburada