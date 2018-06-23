KOCASI HASTANE YERİNE BÜYÜCÜYE GÖTÜRDÜ, İÇİNE ŞEYTAN GİRMİŞ DENİLEREK DİLİ VE DUDAKLARI DAĞLANDI
Hindistan'da yaşadığı sorunlar yüzünden eşi tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürülen kadının dili ve dudakları, içine şeytan girdiği gerekçesiyle dağlandı. Talihsiz kadın hastanelik oldu.
Hindistan'da yaşayan 26 yaşındaki Jatha Devi isimli kadın, yaşadığı sorunlardan dolayı kocası tarafından hastaneye götürüldü. Durumu düzelmeyen kadının akrabalarının kadının içine şeytan girdiğini söylemeleri üzerine talihsiz kadın kocası tarafından büyücü olduğunu iddia eden bir adama götürüldü.
DİLİNİ VE DUDAKLARINI DAĞLADI
Büyücü, kadının dilini ve dudaklarını kızgın demir ile dağlayarak kadının içindeki şeytanın ruhunun çıkacağını söyledi.
BÜYÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Dili ve dudakları dağlandığı için konuşamayan kadının kocası eşini daha donanımlı bir hastaneye götürdü. Doktorlar kadının psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyip durumu polise bildirdi. Polis Jairam Bhat isimli büyücüyü gözaltına aldı.
Doktorlar kadının durumunun 10-15 gün içinde düzeleceğini ifade etti.
Yasak olmasına rağmen Hindistan'da hala çoğu insan, büyücülerin en ağır hastalıkları dahi iyileştirebileceklerine inanıyor.
Kaynak: haberinburada
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