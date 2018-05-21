'KOCAN YOKKEN NASIL HAMİLE KALDIN' SORUSUNA FETÖ'CÜDEN ŞOKE EDEN CEVAP
Bursa'da FETÖ'den yargılanan karı kocanın davasında mahkeme başkanı, FETÖ'cü kocanın hamile eşine, "2 yıldır eşin yok, sen nasıl hamile kaldın" diye sorunca kadın, "Bir gece ansızın geldi diye" cevap verdi.
Bursa'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında dava açılan karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı, 2 yıldır firari olan FETÖ'cü kocanın hamile eşine, "2 yıldır eşin yok, sen nasıl hamile kaldın" diye sorunca şaşkına dönen kadın "Bir gece ansızın geldi diye" cevap verdi.
ÖRGÜTLE BAĞLANTISI OLAN KARI KOCANIN DAVASI GÖRÜLDÜ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında dava açılan karı koca Metin T. ile Rümeysa T. duruşmasında ilginç bir detay yaşandı.
"TUTUKSUZ YARGILANMAK İÇİN HAMİLE KALMIŞ"
Tutuksuz yargılanabilmek için hamile kaldığı iddia edilen FETÖ sanığı kadının ilk duruşmadan bir hafta önce adliyeye gelerek sanık yakını gibi FETÖ duruşmalarına girip kendi duruşmasından önce bilgi topladığı ortaya çıktı. Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu itiraf ederek tutuksuz yargılanmak istedi.
KOCASI 2 SENE BOYUNCA KAÇARKEN KADIN BİLGİ TOPLADI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Metin T, eşi Rümeysa T. ve kız kardeşi Gülnur T.'nin örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı.
Hakkındaki soruşturmayı öğrenen Metin T. yaklaşık 2 sene boyunca yakalanmamak için ortadan kayboldu. Bu esnada konuyla ilgili davalar görülmeye başlandı ve Rümeysa T. ile Gülnur T. duruşmalara katıldı.
"2 YILDIR FİRARİYKEN SEN NASIL HAMİLE KALABİLİYORSUN?"
Rümeysa T. hakim karşısına çıkmadan önce yaklaşık 1 hafta boyunca her gün Bursa Adliyesi'ne gelerek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ davalarına sanık yakını gibi katılarak, davaların nasıl ilerlediği ile ilgili fikir sahibi oldu. Bir haftalık alıştırmanın sonrasında kendi duruşması için adliyeye gelen Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu söyledi.
Sanığın bu itirafı üzerine mahkeme başkanı 'Eşin 2 yıldır firariyken sen nasıl hamile kalabiliyorsun, eşinle görüşüyor musun' diye sordu. Rümeysa T. başkanın bu sorusuna 'Bebeğin babası eşim, bir gece ansızın geldi' diye cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
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