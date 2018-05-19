Trafik Kazası Sonrasında Levye Ve Beyzbol Sopalı Kavga Yaşandı
Metrobüs İstasyonlarına Yasak Geliyor! İçenler Böyle Yakalanacak
Pes Dedirten Manzara! Yaya Otoyolu, Motosikletli Üst Geçidi Kullandı
Laiklik Elden Gidiyor Sözüyle Fenomen Olan Süleyman Amca Yenikapı Mitinginde
Kocaman, Futbolcuları Böyle Ümitlendirdi: Biz Neler Gördük
Mahir Ünal Ak Parti'nin Son Yaptırdığı Anketi Açıkladı
30 Genç Su Altına Atatürk İçin Daldı, Türk Bayrağı Açtı!
İndirimi Duyan Satış Ofislerine Koştu!
Abd'de Lisede Katliam Yapan Saldırganın Kimliği Belli Oldu
Afganistan'da Stadyuma Bombalı Saldırı! 8 Ölü, 45 Yaralı
Eda, Ölen Üvey Annesiyle İlgili Dedikodulara Ateş Püskürdü
Galatasaray Şampiyon Olursa Fenerbahçe'ye İlk Kez 2 Şampiyonluk Fark Atacak
Uyuşturucu Satıcısı Köpeğini Polisin Üzerine Saldı
Kasaba Oylama Yaptı, Bayrağına Esrar Sembolü Koydu
Amerika Bloke Ediyor! Türkiye'ye Satmayacaklar
Dizi Ve Filmlerin Çekildiği Sokaktaki Tarihi Bina Çöktü
Tartıştığı Adamın Sokak Ortasında Boğazını Kesti
Şort Giyen Hemşireye Tekme Atan Saldırgana Rapor Verildi!
Cnn Türk Spikeri Buket Güler'den Talihsiz Hata!
Cinnet Getirip Ailesini Katletti!

Kocaman, futbolcuları böyle ümitlendirdi: Biz neler gördük

KOCAMAN, FUTBOLCULARI BÖYLE ÜMİTLENDİRDİ: BİZ NELER GÖRDÜK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetme ihtimali olduğunu belirterek "Biz neleri gördük. Çıkmadık candan ümit kesilmez." dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Kocaman, Futbolcuları Böyle Ümitlendirdi: Biz Neler Gördük(6/10)2

Aykut Kocaman, dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla son bir toplantı yaptı.

Her ne kadar G.Saray'ın şampiyonluk için ciddi bir avantajı olsa da geçmiş yıllarda benzer durumlarda kupayı kaçırdıklarına vurgu yapan deneyimli hoca, Atiker Konyaspor'u devirip İzmir ve Başakşehir'den gelecek müjdeli haberleri bekleyeceklerini belirtti.

"BİZ NELER GÖRDÜK"

Ligde kalmayı garantileyen rakiplerinin psikolojik olarak rahatlamasının sahaya nasıl yansıyacağını kestiremediğinin de altını çizen Kocaman, "Maçı ilk yarıda koparmamız lazım. Eğer skor avantajını elimize geçiremezsek hem kendimizi hem de taraftarımızı strese sokarız, rakip de cesaretlenir. Çıkmadık candan ümit kesilmez beyler. Biz şu zamana kadar neler gördük. Eğer ligi şampiyon tamamlarsak bu bir mucize olmaz. Hak ettiğimizi almış oluruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kocaman  Futbolcuları  Böyle  Ümitlendirdi  Biz  Neler  Gördük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER