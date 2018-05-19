KOCAMAN, FUTBOLCULARI BÖYLE ÜMİTLENDİRDİ: BİZ NELER GÖRDÜK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetme ihtimali olduğunu belirterek "Biz neleri gördük. Çıkmadık candan ümit kesilmez." dedi.
Aykut Kocaman, dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla son bir toplantı yaptı.
Her ne kadar G.Saray'ın şampiyonluk için ciddi bir avantajı olsa da geçmiş yıllarda benzer durumlarda kupayı kaçırdıklarına vurgu yapan deneyimli hoca, Atiker Konyaspor'u devirip İzmir ve Başakşehir'den gelecek müjdeli haberleri bekleyeceklerini belirtti.
"BİZ NELER GÖRDÜK"
Ligde kalmayı garantileyen rakiplerinin psikolojik olarak rahatlamasının sahaya nasıl yansıyacağını kestiremediğinin de altını çizen Kocaman, "Maçı ilk yarıda koparmamız lazım. Eğer skor avantajını elimize geçiremezsek hem kendimizi hem de taraftarımızı strese sokarız, rakip de cesaretlenir. Çıkmadık candan ümit kesilmez beyler. Biz şu zamana kadar neler gördük. Eğer ligi şampiyon tamamlarsak bu bir mucize olmaz. Hak ettiğimizi almış oluruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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