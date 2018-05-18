Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tümer Metin ve Tuncay Şanlı'nın Valbuena hakkında söylediklerine "Çok ayıp. Bu zihinsel olarak yanlışı doğrulama hali" dedi.

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'a konuk oldu. Canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayan Aykut Kocaman, beIN Sports'te yorumculuk yapan eski futbolcular Tümer Metin ve Tuncay Şanlı'ya Valbuena hakkında söyledikleri nedeniyle eleştirdi. Valbuena ile ilgili sorulara anlam veremediğini belirten Aykut Kocaman, 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçında sonra bile Valbuena'nın tartışılmasını Fenerbahçe'yi içten çökertmek isteyenlerin yaptığını savundu.

Valbuena'nın kendi döneminde en verimli zamanını yaşadığını belirten Aykut Kocaman "Rakamlara baktığımızda Valbuena'nın en çok oynadığı, en çok gol attığı dönem yine benim dönemim… Demek ki Valbuena'yı ben yüksek randımanla kullanmışım. Valbuena'dan yüksek katkı aldım" dedi.

TUNCAY ŞANLI VE TÜMER METİN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor karşısında 7-0 kazandığı maçın ardından bile Valbuena'nın konuşulmasına tepki gösteren Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'e yüklendi. Aykut Kocaman, Tuncay Şanlı ve Tümer Metin ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tuncay Şanlı Valbuena için 'Ben olsaydım oyuna girmezdim' dedi. Tümer ise daha ileriye götürdü işi. Söylemeye çalıştığı şey 'Valbuena'nın para sorunu var herhalde' dedi. Zihinler o kadar kötü ki… Bu nasıl ego! Gel oyuncum ol, gel girme istersen. Çok ayıp. Anlatma hali çok ayıp. Bu zihinsel olarak yanlışı doğrulama hali. Bu hal olursa, olmaz! Neyi düzelteceğiz? Yayıncı kuruluşta bu ifadeler kabul edilemez."

"FENERBAHÇE İÇTEN ÇÖKERTİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Fenerbahçe'nin içten çökertilmek istediğini de savunan Aykut Kocaman "Son 3 yıldır oyuncular üzerinden teknik direktörler yıpratılmaya çalışılıyor Fenerbahçe'de. 7-0 kazanılan maçın ardından Valbuena mı konuşulur? Fenerbahçe, bence içeriden çökertilmeye çalışılıyor. Bu çok net. Bunu yapanlar da kaos yaratmaktan zevk alanlar. Başka bir açıklaması yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada