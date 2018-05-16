KLİNİKTE JENERATÖRDEN ÇIKAN GAZ, STAJYER VETERİNERİN CANINI ALDI!
Veteriner kliniğinde jeneratörden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle stajyer veteriner hayatını kaybetti.
Jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iş yeri sahibi Veteriner ağır yaralanırken stajyer veteriner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
JENERATÖRDEN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLEDİ
Olay 11 Mayıs Cuma günü Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. Olayın, elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi.
BODRUM KATTA ZEHİRLENEN VETERİNERİ KURTARMAYA İNDİ
İddiaya göre, elektrik kesintisinin ardından bodrum kata inen iş yeri sahibi Selçuk Çömlek'in gelmemesi üzerine stajyer veteriner Burak Genç de bodrum kata indi. Jeneratörden sızan gazdan etkilenen Çömlek ve Genç'i bodrum kata inen bir başka çalışan buldu ve dışarı çıkarak yardım istedi.
GENÇ VETERİNER HAYATINI KAYBETTİ
Stajyer veteriner Burak Genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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