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Kızılırmak bir genci yuttu! Kurtarmaya çalışan talihsiz adam kayboldu

KIZILIRMAK BİR GENCİ YUTTU! KURTARMAYA ÇALIŞAN TALİHSİZ ADAM KAYBOLDU

Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak'ta balık avlayan bir genç boğuldu, onu kurtarmaya çalışan adam ise kayboldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Kızılırmak Bir Genci Yuttu! Kurtarmaya Çalışan Talihsiz Adam Kayboldu(9/10)5

Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak'ta balık avlayan Galip Güle boğuldu, onu kurtarmaya çalışan Ramazan Buğday ise kayboldu.

GENCİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AKINTIYA KAPILDI

Çorum'un Çukurköy yakınında Kızılırmak kenarında balık avlayan 17 yaşındaki Galip Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıntıya kapıldı. Yüzme bilmediği iddia edilen Güler'i kurtarmak için arkadaşları ile yakındaki tarlada çalışan Ramazan Buğday da suya girdi. Genci kurtarmaya çalışanlardan Ramazan Buğday da bir süre sonra akıntıya kapıldı.

DALGIÇLAR SUYUN İÇİNDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlileri nehir kıyısında, AFAD dalgıçları da suyun içinde arama yaptı.

GENCİN CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından Güler'in cesedi, akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gencin cesedi daha sonra İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ramazan Buğday'ı arama çalışmalarına ise sabah saatlerinde devam edilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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