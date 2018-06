Survivor yarışmacıları dün akşam yayınlanan bölümde New York tatili ve alışveriş için kıyasıya yarıştı. Ödülü kazanan isimler ise Nagihan ve Hakan oldu.

Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı heyecan dolu bir ödül için karşı karşıya geldiler. Survivor'ın son bölümünde yarışmacılar New York ödülü ve alışverişi için kıyasıya yarıştı.

HAKAN VE NAGİHAN KAZANDI

Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da yarışmacılar adeta çılgına döndü. Ödülü kazanan 2 kişi yanına alacakları 1'er kişiyle birlikte New York'a gidecekti. Bayanlarda ödülü kazanan isim Nagihan oldu. Erkeklerde ise ödülü kazanan isim Hakan oldu. Nagihan yanında götüreceği ismi Hilmicem olarak belirledi. Hakan ise yanına Murat'ı aldı. Böylece New York'a gidecek olan tüm isimler gönüllüler takımından oldu.

Kaynak: haberinburada