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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu!

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

Prison Break'in yerli versiyonu için Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oyuncusu olarak Fox tv'de kameraların karşısına geçeceği kesinleşti.

Tarih : 29 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!(6/10)2

FOX, yapımın Türkiye'de bir uyarlamasını çekmek için geçtiğimiz dönemlerde yayın haklarını satın almıştı. Gelen haberler, Michael Scofield karakterine Türk versiyonunu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği konusunda kendisiyle anlaşıldığını da söylüyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına talep ettiği ücret ise dudakları uçuklattı. Tatlıtuğ, kanaldan bölüm başına tam 280 bin TL talep etti.

ORGANİZE İŞLER'DE ROL ALACAK

Geçtiğimiz günlerde eşi Başak Dizer'le Cunda'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminde de rol alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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