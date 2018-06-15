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Kısa Süre Önce Dünya Evine Giren Alişan ve Buse Varol'dan Müjdeli Haber: Bebek Geliyor

KISA SÜRE ÖNCE DÜNYA EVİNE GİREN ALİŞAN VE BUSE VAROL'DAN MÜJDELİ HABER: BEBEK GELİYOR

Geçtiğimiz ay dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinden müjdeli haber. Alişan eşinin 5 haftalık hamile olduğunu açıkladı. Çift bebeklerinin ilk kalp atışlarını bayramdan sonra dinleyecek.

Tarih : 15 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Kısa Süre Önce Dünya Evine Giren Alişan Ve Buse Varol'dan Müjdeli Haber: Bebek Geliyor(7/10)3

Geçtiğimiz ay ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreniyle dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti bebek müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı eşinin hamileliği için "Test yaptırdık, müjdeyi aldık. Buse 5 haftalık hamile" dedi.

ŞUBAT AYINDA DOĞUM YAPACAK

Alişan ve Buse Varol anne-baba olacaklarını paylaştıkları video ile duyurdu. Hamileliğinde 5'inci haftaya giren Varol, bebeklerinin kalp atışlarını bayramdan sonra duyacak ve Şubat ayında kucaklarına alacak.

"DÜĞÜN VE BEBEK TARİHİ ARASINDA HESAPLAMA YAPMAYIN"

Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren Alişan, takipçilerini düğün ve bebek arasında tarih hesabı yapmayın diye sert bir dille uyardı.

BEBEK HABERİNİ SAKLAYAMADILAR

Çiftin bebek müjdesini verdiği videoya yorum yapan yakın arkadaşları Ece Erken, çifte sitem etti. Erken, "Bu kadar çabuk söyleyecektiniz niye bize söylemeyelim diye yemin ettirdiniz? 3 ayı beklemedeyiz" dedi.

BİRCAN BALİ'Yİ ES GEÇTİ

Çiftin paylaştığı video ünlüler tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Alişan'ın tüm sanatçı dostlarını cevap vererek sunucu Bircan Bali'nin "Bizde yalan olmaz canlarım Allah tamamını erdirsin" yorumuna cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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