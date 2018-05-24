KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI GERİ DÖNDÜ! 1'İ ÇOCUK, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivas'ta aynı köyde kene yapışan 6 yaşındaki çocuk ile 61 yaşındaki adam Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karakaş ile 61 yaşındaki Ahmet Yamaç hayatını kaybetti.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYURKEN KAFASINDA KENE BULUNDU
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Bozkuş köyünde hayvancılıkla uğraşan 7 çocukları bulunan Fikret-Seher Karakaş çiftinin en küçük çocukları Mustafa Ruşen'in 14 gün önce uyurken başında siyah bir cisim fark edildi.
ANNE ÇEKİP KOPARTTIKTAN SONRA ATEŞİ YÜKSELDİ
Anne Seher Karakaş, başından çekip aldığı şeyin kene olduğunu fark etti. Bir süre sonra çocukta ateşlenme belirtileri görüldü. Babası Fikret Karakaş, ateşlenen oğlunu önce Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada ateşi düşen çocuk tekrar evine gönderildi.
4 HASTANE DEĞİŞTİREN ÇOCUK, KKKA İLE HAYATINI KAYBETTİ
Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine Mustafa Ruşen bu kez Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk daha sonra da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Mustafa Ruşen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından hastaneden alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
AYNI İLÇEDE İKİNCİ KENE VAKASI
İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren işçi emeklisi Ahmet Yamaç, 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi koparıp attıktan sonra rahatsızlandı.
KENEYİ KENDİSİ KOPARINCA KKKA'DAN HAYATINI KAYBETTİ
Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve KKKA şüphesiyle tedaviye alınan Yamaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece yaşamını yitirdi. Yamaç'ın cenazesinin de yarın öğle saatlerinde Boyalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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