Denizli'de yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Uçar isimli vatandaşın kimlikteki doğum tarihi yanlışlıkla "00.00" yazıldığı için ömrü hayatı boyunca doğum günü kutlayamadı. Doğum tarihi yüzünden banka ve kurumlarda sıkıntı yaşadığını da söyleyen Uçar, "Ne yapabilirim. Hal böyle olunca devam edip gidiyor. Bundan sonrada sanırım kalan ömrüm herhalde böyle olacak" dedi.

RESMİ DAİRELERDE ZORLUK YAŞIYOR

Denizli'de yaşayan Uçar'ın başından geçenler Aziz Nesin'in ünlü hikayesi "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"ı akıllara getirdi. Uçar'ın kimliğini görenler gözlerine inanamazken, kimliğin doğum tarihi bölümünde ay, gün ve tarih bölümünde "00.00.1949" yazıyor. Geçmişte hatanın düzeltilmesi için gerekli kurumlara başvuruda bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını dile getiren Uçar, "Kimliğimde gün ve ay yok 00.00.1949 olarak geçiyor kimliğimde doğum tarihim. Resmi dairelerde zaman zaman sıkıntılar çekiyorum ama bu durumda resmiyette '01.07' doğum günü kabul ediliyor resmi işlemlerde. İl Nüfus ve Vatandaşlık İşlerine şimdilerde değil uzun zaman önce ehliyeti alırken müracaat ettik. Orada da böyle geçtiği için aynı işlemlere devam ettirdiler. Bende yeni bir müracaat yapmadım yani bu şekilde devam ediyor böyle" dedi.

"YANLIŞ BİLGİ DEYİP TELEFONU KAPATIYORLAR"

Resmi işlemlerin yanında en çok banka işlemlerinde sorun yaşadığını yenileyen Uçar, bankaların müşteri hizmetlerini aradığında doğum tarihini doğrulatamadığı için çoğun zaman telefonların yüzüne kapatıldığından dert yakındı. Bankalara alternatif olarak iki doğum tarihi söylediğini kaydeden Uçar, "Bankalarda sorunla karşılaşıyorum. Bankalarda her hangi bir işlemi olduğu zaman veya şifremi unutuyorum, şifre istiyorum anne kızlık soyadının belli harflerini soruyorlar onu cevaplandırıyorum ama doğum tarihinin ay ve gününün onların sistemine nasıl kayıt olduğunu bilemediğim için '00.00.1949' diyorum, yanlış bilgi diyip telefonu kapatıyorlar. Resmiyettekini '01.07'ye söylüyorum hangisini doğrulatabiliyorsam o zaman işlem yapıyorum" şeklinde konuştu.

"MUHTARIN O GÜNE AİT KAYITLARI ÇIKARMA ŞANSI YOK"

Doğum tarihindeki hatanın nasıl yapıldığına da değinen Uçar, her şeye rağmen yinede kimseyi suçlamaması ise dikkatlerden kaçmadı. Hatanın düzeltilmesi için kendisinden istenilenleri anne ve baba ile o dönemin muhtarı öldüğü için yerine getiremediğini aktaran Uçar şunları söyledi: "Bu durumun düzeltilmesi için bundan 20-25 sene önce İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulundum resmi bir iş yerinde çalıştığım için. Şahit istendi, başka şeyler istendi, anne ve babam öldü. Ben nereden bileyim, muhtarın o günkü kayıtları çıkarma şansı yok. Öylelikle de devam etti geldi yani."

"GERÇEK DOĞUM GÜNÜMÜ BİLMİYORUM"

Son olarak esprili bir dille bu durumdan en çok şikayetçi olduğu konunun doğum günü kutlayamamak olduğunu belirten Uçar, "Bu hatanın nasıl olduğuna gelindiğinde ise o günün şartlarında yılda 1 defa nüfus memuru köylere geliyormuş. O yıl doğanların ebeveynleri muhtarlıkta toplanıyormuş. Şu bunla yaşıt, bu bunla yaşıt diye masa başında yazılıp gidiliyormuş. Yani şimdili gibi nüfusu böyle ulaşım yok o tarihlerde. Bu sadece bende değil bir çok kişi de böyle. Gerçek doğum günümü bilmiyorum.

"BUGÜNE KADAR HİÇ DOĞUM GÜNÜMÜ YAPMADIM"

Bugüne kadar hiç doğum günümü yapmadım. Benim için her gün doğum günü veya her gün ölüm günü. Ne yapabilirim. Hal böyle olunca da devam edip gidiyor, bundan sonrada sanırım kalan ömrüm herhalde böyle olacak" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada