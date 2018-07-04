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Kılıçdaroğlu'nun Uykularını Kaçıracak Anketin Sonuçları Belli Oldu
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Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçıracak anketin sonuçları belli oldu

KILIÇDAROĞLU'NUN UYKULARINI KAÇIRACAK ANKETİN SONUÇLARI BELLİ OLDU

"CHP'de Genel Başkan kim olsun?" anketine katılan CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce, yüzde 41,4'ü ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercihini kullandı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 16:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Uykularını Kaçıracak Anketin Sonuçları Belli Oldu(10/10)6

CHP'de "Genel Başkan kim olsun?" tartışmaları devam ederken ORC'den konuyla ilgili ilk anket geldi. CHP'li seçmenlere "Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunun yöneltildiği ankette İnce, Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla yendi.

CHP'LİLER İNCE'Yİ İSTİYOR

CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce'yi CHP Genel Başkanı olarak görmek istediğini söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı yüzde 41,4'te kaldı.

PARTİNİN BAŞARISINA ETKİSİ OLMUYOR

Türkiye genelinde yapılan ankete göre ise; CHP Genel Başkanı'nın Muharrem İnce olması halinde, Türkiye genelinde oy verecek seçmen sayısı yüzde 25,3 iken, yüzde 66,7'si oy vermeyeceğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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