Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası' iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine kara verdi.

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Kaynak: haberinburada