KILIÇDAROĞLU'NUN LİSTEYE YAZDIĞI EREN ERDEM'İN ÜZERİNİ KİM ÇİZDİ?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili aday listesine yazılan Eren Erdem'in isminin Bülent Tezcan tarafından çıkarıldığı öğrenildi.
Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; CHP'de devam eden liste krizinin detayları ortaya çıktı.
"LİSTEYE SON DOKUNUŞU TEZCAN YAPTI"
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı bilinen listelere son dokunuşu Bülent Tezcan'ın yaptığını söyledi.
"KILIÇDAROĞLU YAZDI, BÜLENT TEZCAN ÇİZDİ"
Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adının listeye yazıldığını ancak Bülent Tezcan'ın kendisinin üzerini çizdiğini ifade etti. (Kaynak: Ensonhaber)
Kaynak: haberinburada
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