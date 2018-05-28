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Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
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KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
Tarih : 28 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü(7/10)3

Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir" denildi.

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Kaynak: haberinburada



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