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Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
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Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık

KILIÇDAROĞLU'NDAN VEKİL LİSTESİ AÇIKLAMASI: KİMSEYİ DIŞLAMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HAZIRLADIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Listeleri kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan hazırladık'' dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık(9/10)5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Listeleri kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan hazırladık" diye konuştu.

"KİMSEYİ DIŞLAMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN BİR LİSTE HAZIRLADIK"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak" ifadelerini de kullandı. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu listede yer almayanlara da teşekkür ederek şunları ifade etti:

PARLAMENTODA OLAMAYACAK OLAN VEKİLLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu."

"ÜLKENİN 5 TEMEL SORUNU VAR"

Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirterek "Ülkemizin beş temel sorunu var. Bu 5 sorunu; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi problemlerini çözebilecek tek parti CHP'dir. Listelerimizi bu bilinçle hazırlandık. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de suçlamadan hazırladığımız milletvekili aday listemiz, Türkiye'nin 25 Haziran sonrasındaki geleceğini belirleyecek, toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi olan adalet ve huzuru getirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Habertürk

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Kaynak: haberinburada



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