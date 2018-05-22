KILIÇDAROĞLU'NDAN VEKİL LİSTESİ AÇIKLAMASI: KİMSEYİ DIŞLAMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN HAZIRLADIK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Listeleri kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan hazırladık'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Listeleri kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan hazırladık" diye konuştu.
"KİMSEYİ DIŞLAMADAN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN BİR LİSTE HAZIRLADIK"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak" ifadelerini de kullandı. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu listede yer almayanlara da teşekkür ederek şunları ifade etti:
PARLAMENTODA OLAMAYACAK OLAN VEKİLLERE TEŞEKKÜR ETTİ
"Geride bıraktığımız parlamenter dönemde görev üstlenip, önümüzdeki dönemde parlamentoda olamayacak olan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı, vatandaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her bir arkadaşım, büyük bir özveri ve kararlılıkla, vatanperverlik duygusuyla görevini yerine getirdi. Nerede bir mağdur veya mağduriyet varsa milletvekili arkadaşlarım orada oldu."
"ÜLKENİN 5 TEMEL SORUNU VAR"
Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirterek "Ülkemizin beş temel sorunu var. Bu 5 sorunu; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi problemlerini çözebilecek tek parti CHP'dir. Listelerimizi bu bilinçle hazırlandık. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi de suçlamadan hazırladığımız milletvekili aday listemiz, Türkiye'nin 25 Haziran sonrasındaki geleceğini belirleyecek, toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi olan adalet ve huzuru getirecek" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Habertürk2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kenti Panik Sardı! Pikabı Yutan Göçükte Bu Kez Doğal Gaz Hattı Patladı
- Ak Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Her Şey Çok Çabuk Gelişiyor, Elimden Geleni Yapacağım
- Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı
- Eşiyle Yasak Aşk Yaşayan Kuaförü Öldürmüştü! Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
- Fetö'den Tutuklanan Akşener'in Danışmanının İlk İfadesi Kriz Yarattı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar