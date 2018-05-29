Başbakan Yardımcısı Akdağ, Masadaki Son Anketi Açıkladı: Bu İş Bitti Diyemeyiz
Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Şampiyon Olursak Saçlarımı Kestiririm Diyen Gomis Sözünü Tuttu
İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak
Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız
Trabzonspor, Ünal Karaman İle Görüşecek
Rusya, Tomahawk Füzelerini İnceleyip Yeni Savaş Sistemleri Geliştirecek
Beşiktaş'tan Opare Bombası! Teklif Yapıldı
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues Resti Çekti
Oğuzhan Özyakup'a Sürpriz Talip
Yıldırım Talimatı Verdi, Uber Devri Resmen Bitti!
Pkk'lı Teröristler, Karakola Erzak Taşıyan Kamyonu Yaktı, Sürücüyü Kaçırdı
Avrupa'nın Yarısı Yusuf Yazıcı'nın Peşinde
Tır'dan Fırlayan Tekerlek Yaşlı Adamın Hayatına Mal Oldu!
Sağlık Bakanı Müjdeyi Verdi: 18 Bin Personel Alınacak
Tunus-Türkiye Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
Fatih Portakal'dan Demirtaş Sürprizi! Canlı Yayında Konuşacak
Milan, Eski Futbolcusu Kucka'yı Trabzonspor'dan Geri İstiyor

Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM VAADİ: YOKSUL AİLELERİN HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Vaadi: Yoksul Ailelerin Hesabına Ayda Bin Lira Yatıracağız(5/10)1

Kahramanmaraş'ta iftar programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek" diye konuştu.

"YOKSUL AİLELERİN HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 4 ülke bir araya geleceğiz ve OBİT'i kuracağız. Yoksul ailelerin ayda 1000 lira hesabına yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek.

"GEREKİRSE BOĞAZIMIZDAN KESECEĞİZ EĞİTİME HARCAYACAĞIZ"

Eğitimi yeniden dizayn etmek zorundayız. Gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime harcayacağız. Teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseleri OSB ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte yönetecek. Çocuklarımızın daha iyi nitelikli okullarda okuması lazım. Eğitim her şeyin anahtarıdır.

"DEVLETİ YÖNETENLERİN 50 YIL SONRASINI DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkmasının tek sebebi sanayi devrimini kaçırmasıdır. Devleti yöneten kişilerin 50 yıl sonrasını düşünmesi lazım.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Seçim  Vaadi  Yoksul  Ailelerin  Hesabına  Ayda  Bin  Lira  Yatıracağız  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER