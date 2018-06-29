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Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil
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Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İBB Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE, İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK MI SORUSUNA YANIT: ŞİMDİDEN AÇIKLAMAK DOĞRU DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce İBB Başkan adayı olacak mı?" sorusuna, "Bugünden görüş açıklamak doğru değil. Ama YSK'nın seçim takvimini beklemeden adaylarımızı erken açıklayacağız." şeklinde yanıt verdi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil(8/10)4

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını talep etti. 24 Haziran sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Soylu'yla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi ayrıştıran, bölen bir söylem... Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir" dedi.

"PARTİYE ZARAR VEREN SÖYLEMLERDE BULUNANLARIN PARTİDE İŞİ YOKTUR"

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Kılıçdaroğlu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'nun parti yönetimine yaptığı istifa çağrısının ardından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili de "Partiye zarar veren söylemlerde bulunanların partide işi yoktur. Eleştiriyi medya üzerinden yapmak, hele hele havuz medyasına manşet olmak bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu arkadaşlar o zaman ayrılırlar, partinin dışına çıkarlar, partinin dışında istediklerini eleştirirler, istediklerini yaparlar; biz de saygı gösteririz. Ama hem partide kalıp hem partinin dışında gazel okumayı doğru bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA BİR YORUM YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Olağanüstü kurultay iddiaları için, "Bunların hiçbirine itibar etmeyin" diyen CHP lideri, Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili iddialara da cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:

"PARTİNİN DIŞINDA GAZEL OKUMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Partiye zarar veren söylemlerde bulunanların partide işi yoktur. Her zaman söyledim zaten. Partinin organlarında veya Parti Meclisi gibi, Parti Yönetim Kurulu gibi, CHP Milletvekillerinin kapalı toplantılarında olduğu gibi bu zeminlerde parti yöneticilerine ve partinin işleyişine ilişkin veya kararlarına ilişkin eleştiri yapılabilir. Burada hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü yok. Hatta eleştiri yapanlara ben daha uzun söz hakkı tanıyorum. Onların sözünü kesmemeye özen gösteriyorum ki düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilsinler. Ama bu eleştiriyi medya üzerinden yapmak, hele hele havuz medyasına manşet olmak bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu arkadaşlar o zaman ayrılırlar, partinin dışına çıkarlar, partinin dışında istediklerini eleştirirler, istediklerini yaparlar; biz de saygı gösteririz. Ama hem partide kalıp hem partinin dışında gazel okumayı doğru bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum.

"MUHARREM İNCE İLE TELEFONLA 3-4 KEZ GÖRÜŞTÜK"

(Muharrem İnce ile görüşüyor musunuz?) Görüşüyoruz tabi niye görüşmeyelim? Telefonla 3-4 kez görüştük. Bir kez değil, 3- 4 kez görüştük. Oturup konuşacağız.

"YEREL SEÇİMLERDE ÇOK DAHA İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

(İnce İstanbul'a aday olur mu?) Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde Milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi özel çalışma yapmak gerekiyor. Adaylar ancak o özel çalışmalardan sonra belirlenebilir. Bugünden adayımız şu olacaktır ya da bu olacaktır diye bir düzenleme doğru değil. Ama şunu yapacağız. YSK'nın yerel seçimlerle ilgili takvimini beklemeden adaylarımızı erken açıklayacağız ve adaylarımız çalışmaya başlayacaklar. Yerel seçimlerde aday çok önemli, aday profili çok önemli. Dolayısıyla biz yerel seçimlerde çok daha iyi sonuç alacağız. Bugün ortaya çıkan tablo bizim yerel seçimlerde daha iyi sonuç alacağımızı gösteren bir tablo.

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Kaynak: haberinburada



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