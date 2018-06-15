CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

4 KİŞİ ÖLMÜŞ, 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

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Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

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Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: haberinburada