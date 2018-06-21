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Kılıçdaroğlu, şehit cenazesine çelenk gönderince ortalık karıştı

KILIÇDAROĞLU, ŞEHİT CENAZESİNE ÇELENK GÖNDERİNCE ORTALIK KARIŞTI

Hakkari'de şehidinin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk şehidin yakınları tarafından tekbir getirilerek parçalandı. Şehidin yakınları, "Çiçeğinizi Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin" dedi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Şehit Cenazesine Çelenk Gönderince Ortalık Karıştı(9/10)5

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

HAKKARİ ŞEHİDİNİN CENAZESİ EVİNE GELDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNDERDİĞİ ÇELENGİ PARÇALADILAR

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

TEKBİR GETİREREK PARÇALADILAR

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın" diyerek tepki gösterdiler.

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Kaynak: haberinburada



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