KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE'NİN SON ANKETLERDEKİ OY ORANINI AÇIKLADI: 29-30 BANDINDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayarak, "29-30 bandına görünüyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te 'Ne Oluyor?' programında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayarak, "29-30 bandına görünüyor" dedi.
KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN OY ORANINI AÇIKLADI
"Anket sonuçları Muharrem İnce'nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "29-30 bandına görünüyor. Tabii ikinci turda Muharrem Bey kazanacak" ifadelerini kullandı.
"BERABER MİTİNGE ÇIKMANIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK"
Kılıçdaroğlu, "Baştan beri söylediği şu: Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük. Sayın İnce dobra bir insan. Yaptığı mitinglerde bunu gösteriyor. Muharrem Bey kendisine yer vermeyen gazetecileri eleştirdi" diye konuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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