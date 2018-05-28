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KILIÇDAROĞLU ADAY LİSTELERİYLE İLGİLİ KONUŞTU: BEN TEK BAŞIMA HAZIRLAMADIM!


Kılıçdaroğlu Aday Listeleriyle İlgili Konuştu: Ben Tek Başıma Hazırlamadım!
Tarih : 28 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Aday Listeleriyle İlgili Konuştu: Ben Tek Başıma Hazırlamadım!(6/10)2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV canlı yayınında soruları yanıtlıyor. CHP'deki liste tartışması iddialarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Milletvekili listesini tek başıma belirlemedim. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık Muharrem Bey'le hiç sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

"SEÇİLMEYEN YURTTAŞLARIMIZ HALİYLE ÜZÜLÜYOR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Milletvekili listesini tek başıma belirlemedim. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık Muharrem Bey'le hiç sıkıntı yaşamadık. Binlerce kişi başvurmuş 600 kişi seçilecek. Seçilmeyen yurttaşlarımız haliyle üzülüyor. Bunu olumlu karşılamak insani bir davranış olarak görmek lazım.

"EREN ERDEM'E YURTDIŞI YASAĞI KONUŞMASI AYIPTIR"

Eren Erdem Bey ile görüştüm. MİT TIR'ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı.

Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu . Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Bunu Eren Erdem'e yurtdışı yasağı konulması ayıptır.

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Kaynak: haberinburada



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