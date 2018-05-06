Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!

Kıbrıs'ta krizi tırmandıracak zirve! İsrail de katılıyor

KIBRIS'TA KRİZİ TIRMANDIRACAK ZİRVE! İSRAİL DE KATILIYOR

Kıbrıslı Rumlardan doğal gaz krizini tırmandıracak bir adım daha geldi. Salı günü Yunaistan Başbakanı Çiparas, Rum Kesimi lideri Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Netanyahu bir araya gelecek.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Kıbrıs'ta Krizi Tırmandıracak Zirve! İsrail De Katılıyor(10/10)6

Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras salı günü Ada'da bir araya gelecek.

DOĞAL GAZ TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Liderlerin, Akdeniz'deki doğal gaz konusu başta olmak üzere, enerji alanlarında görüş alışverişi yapacağı ve bazı kararlar alacağı belirtildi. Liderler; Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğal gaz ile ilgili taleplerini ortaya koyacak.

RUM LİDER ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

Rum lider Anastasiadis'in zirve öncesinde; İsrail Başbakanı Netanyahu ile de başbaşa bir görüşme yapacağı, İsrail'den Avrupa'ya enerji bağlantısı ile ilgili bir ilerlemenin sağlanacağı ifade edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin, daha geniş bir Avrupa-Asya elektrik ağı oluşturulması için Avrupa Birliği programı çerçevesinde iki ülke arasındaki elektrik enerjisi bağlantısını görüşmeleri bekleniyor.

3,5 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM

Buna göre İsrail, Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya bir elektrik ağı oluşturmak istiyor. Çalışmalarında 2019 yılında başlayacağı ve maliyetin 3,5 milyar Euro olacağı kaydedildi. Bin MW gücündeki denizaltı elektrik kablo iletim yükleme çalışmalarının ilk aşamasının 2022'de tamamlanacağı açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kıbrıs  Ta  Krizi  Tırmandıracak  Zirve  İsrail  De  Katılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER