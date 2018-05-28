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Khk İle İhraç Edilen 3 Profesörün Adaylığı İçin Ysk'ya İtiraz
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khk ile ihraç edilen 3 profesörün adaylığı için ysk'ya itiraz

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN 3 PROFESÖRÜN ADAYLIĞI İÇİN YSK'YA İTİRAZ

CHP'nin İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterdiği; Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya itiraz edildi.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Khk İle İhraç Edilen 3 Profesörün Adaylığı İçin Ysk'ya İtiraz(8/10)5


CHP'nin İstanbul'dan aday gösterdiği; Prof. İbrahim Kabaoğlu'nun da aralarında bulunduğu, KHK ile ihraç edilen 3 profesör için YSK'ya itiraz edildi.



BİR VATANDAŞ İTİRAZ ETMİŞ



Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 24 Haziran seçimleri için İstanbul'dan Milletvekili adayı gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof.Dr. Cihangir İslam ve Prof.Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaşın yaptığı başvuruda 'KHK ile ihraç edilmeleri' gerekçe olarak gösterilirken, YSK'nın bu itirazı bugün karara bağlayacağı belirtildi.



Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu.



CHP 1. SIRADAN ADAY GÖSTERMİŞTİ



CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yine İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi.



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Kaynak: haberinburada

 






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