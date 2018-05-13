KESİN LİSTE YAYINLANDI! İŞTE 24 HAZİRAN'DA YARIŞACAK 6 ADAY
Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Listeye göre 24 Haziran'da Erdoğan, Akşener, İnce, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan listeye göre 6 aday 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkacak.
İşte adaylığı kesinleşen isimler:Recep Tayyip Erdoğan (Adalet ve Kalkınma Partisi)Meral Akşener (İyi Parti)Muharrem İnce (Cumhuriyet Halk Partisi)Selahattin Demirtaş (Halkların Demokratik Partisi)Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)Doğu Perinçek (Vatan Partisi)
3 ADAY 100 BİN İMZA TOPLADI
Adaylardan; Meral Akşener, Temel Karamolaoğlu ve Doğu Perinçek, mecliste grupları bulunmadığı yani kendilerini aday gösterebilecek 20 milletvekili olmadığı için 100 bin imza toplayarak aday oldular.
4 ADAY PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI
Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş dışındaki 4 aday aynı zamanda partilerinin de genel başkanlıklarını yapıyorlar.
Kaynak: haberinburada
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