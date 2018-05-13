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Kesin liste yayınlandı! İşte 24 Haziran'da yarışacak 6 aday

KESİN LİSTE YAYINLANDI! İŞTE 24 HAZİRAN'DA YARIŞACAK 6 ADAY

Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Listeye göre 24 Haziran'da Erdoğan, Akşener, İnce, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek, Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Kesin Liste Yayınlandı! İşte 24 Haziran'da Yarışacak 6 Aday(6/10)2

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan listeye göre 6 aday 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkacak.

İşte adaylığı kesinleşen isimler:

Recep Tayyip Erdoğan (Adalet ve Kalkınma Partisi)Meral Akşener (İyi Parti)Muharrem İnce (Cumhuriyet Halk Partisi)Selahattin Demirtaş (Halkların Demokratik Partisi)Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)Doğu Perinçek (Vatan Partisi)

3 ADAY 100 BİN İMZA TOPLADI

Adaylardan; Meral Akşener, Temel Karamolaoğlu ve Doğu Perinçek, mecliste grupları bulunmadığı yani kendilerini aday gösterebilecek 20 milletvekili olmadığı için 100 bin imza toplayarak aday oldular.

4 ADAY PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI

Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş dışındaki 4 aday aynı zamanda partilerinin de genel başkanlıklarını yapıyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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