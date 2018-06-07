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Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı
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Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası ABD'li Adamı Isırdı

KESİK ÇINGIRAKLI YILAN KAFASI ABD'Lİ ADAMI ISIRDI

ABD'li adam, öldürdüğü bir çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı. Talihsiz adam 26 doz panzehirle hayatta kalmayı başardı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Kesik Çıngıraklı Yılan Kafası Abd'li Adamı Isırdı(5/10)1

ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam öldürdüğü bir çıngıraklı yılanın kopuk kafası tarafından ısırılmasının ardından 26 doz panzehir alarak yaşam şavaşını kazandı.

BAHÇESİNDE GÖRDÜĞÜ YILANIN KAFASINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Jennifer Sutcliffe yerel KII-TV televizyonuna yaptığı açıklamada, kocasının bahçede çalışırken 1,25 metrelik çıngıraklı yılanı gördüğünü kafasını keserek öldürdüğünü söyledi.

KOPUK KAFA ISIRDI

Sutcliffe çöpe atmak için ölmüş yılandan geriye kalanları almaya çalıştığında, kopuk kafanın kocasını ısırdığını anlattı.

ÖLDÜKTEN BİR KAÇ SAAT SONRAYA KADAR ISIRABİLİYORLAR

Ölmüş yılanların ısırma refleksi ölümden birkaç saat sonrasına kadar devam edebiliyor. Jennifer Sutcliffe ısırılmasının hemen ardından kocasının nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Daha sonra da Corpus Christi kenti yakınlarındaki evinden ambulans helitopterle hastaneye kaldırıldı. Olaydan bir hafta sonra yılan kafasının ısırdığı adamın durumunun iyi olduğu, ancak böbrek işlevlerinin zayıfladığı belirtildi.

KAFASINI KOPARMAK YANLIŞ

Arizona Üniversitesi'nden yılan panzehiri uzmanı Leslie Boyer, yılanların özellikle de kesilerek öldürülmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Boyer "Bu hem hayvana zulüm, hem de zehirli parçalarını toplamak zorunda bıraktırıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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