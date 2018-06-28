KERİMCAN DURMAZ, DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI NİCKİ MİNAJ'IN CANLI YAYININI TROLLEDİ
Ünlü internet fenomeni Kerimcan Durmaz, dünyaca tanınan şarkıcı Nicki Minaj'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak yorum yağdırdı. Nicki Minaj dahil canlı yayına katılanlar, bir anda Kerimcan Durmaz'dan bahsetmeye başladı.
Yaptığı her şey olan olan internet fenomeni Kerimcan Durmaz bu kez de dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj'ın sosyal medya hesabındaki canlı yayınını yorum yağmuruna tutarak bir anda Nicki Minaj ve diğer takipçilerin odak noktası oldu. Canlı yayına katılan diğer takipçiler ve Nicki Minaj Kerimcan'ın yorumlarına anlam veremeyerek kısa bir süre sohbet konusu oldu.
KONUDAN ALAKASIZ ŞEYLER YAZINCA DİKKAT ÇEKTİ
Kerimcan Durmaz, Nicki Minaj'ın canlı yayınında konuyla ilgisi olmayan şeyler yazarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü fenomen, daha sonra da Nicki Minaj'a "Selam, hayranlarım bana senin canlı yayınından ayrıldıktan sonra benden bahsettiğini söyledi. Ne dedin?" diye mesaj attı.
NİCKİ MİNAJ MESAJINI GÖRÜNCE MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Milyonları peşinden sürükleyen şarkıcı Nicki Minaj'ın mesajına görüldü bildirimi atmasına çok sevinen Kerimcan, sosyal medya hesabından yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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