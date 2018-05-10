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Kenya'da Baraj Felaketi En Az 27 Can Aldı

KENYA'DA BARAJ FELAKETİ EN AZ 27 CAN ALDI

Kenya'da başkent Nairobi'nin kuzeybatısındaki Nakuru bölgesinde barajın yıkılması sonucunda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Kenya'da Baraj Felaketi En Az 27 Can Aldı(9/10)5

Kenya'da şiddetli yağmurun etkisiyle bir barajın yıkılması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayıplara karıştı.

EVLER SÜRÜKLENDİ

Başkent Nairobi'nin kuzeybatısındaki Nakuru bölgesinde bulunan Patel Barajı'nın duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı ve baraj gölünün alt kısmında kalan evleri sürüklemeye başladı.

Kızılhaç Örgütü, şu ana dek 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede yaşayan yüzlerce kişi evsiz kalırken, iki bin kişi de hasar gören evlerini terk etmek zorunda kaldı.

PATLAMA SESİ GELDİ

Görgü tanıkları, gece yağan yoğun yağmur sonrası barajdan büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Bölge sakinleri, yakınlarını bulamadıklarını söylüyor.

Patel Barajı, bölgedeki büyük bir tarım şirketinin mülkiyetindeki üç barajdan biri.

MART AYINDAN BU AYA 150 KİŞİ ÖLDÜ

Bölgedeki yerel liderlerin, söz konusu şirketin bu barajları inşa etmek için izin alıp almadığını bulmaya çalışıyor. Tamamen dolan diğer iki barajın da kaygı yarattığı belirtiliyor.

Resmi istatistiklere göre, uzun süren kuraklık döneminden sonra üst üste gelen yoğun sağanak yağış nedeniyle Mart ayından bu yana 150'den fazla Kenyalı hayatını kaybetti.

220 binden fazla kişinin de evi yıkıldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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