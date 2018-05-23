Eşi Ali Küçükbalçık'ın Lübnanlı bir kadınla aşk yaşadığı ve servetini kumarhanelerde harcadığı için haciz şokuyla burun buruna gelen şarkıcı Kibariye, bu kez de 3 milyon euroluk evinin borcunu ödeyemediği için hacizle karşı karşıya geldi.

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası gündembe büyük etki yaratmıştı.

HACİZLER ÜST ÜSTE GELDİ

Ünlü şarkıcının, eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'da aldıkları 3 milyon euroluk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldığı iddia edildi. 100 bin liralık 8 adet çekini Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında İzmirli avukatlık şirketinin haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA BORÇLARI VAR

Sanem Sanat Turizm ve bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu ortaya çıktı.

KİBARİYE'NİN İSMİYLE GÜVEN KAZANDI

Küçükbalçık'ın şarkıcı eşi Kibariye'nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi. Ali Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

2 KADINLA EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

57 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin 19 yıllık eşi, 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017'de iki genç kadınla Trump Tower'daki bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u dinlemeye gelen Ali Küçükbalçık ve kadın arkadaşları, mekanda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip görevlilerle tartışmıştı.

BANKALARA 10 MİLYON TL BORCU VAR

Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Kibariye ile Bodrum'da aldıkları lüks villanın parasını ödemeyedikleri için yine haciz işlemi başlatıldığı öğrenildi. 3 milyon euroluk lüks villanın bir inşaat şirketinden satın alındığı, kalan 800 bin liralık borcu için 100 bin liralık 8 adet banka çeki verildiği ve bunların ödenmediği için Kibariye'ye inşaat şirketinin avukatları tarafından haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada