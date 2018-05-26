KENDİSİNE KARŞILIK VEREN OĞLUNU SOKAK ORTASINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ
Kilis'te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.
SOKAK ORTASINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ
Kilis Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında gencin elinin babasının suratına gelmesi sonucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü.
MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ
Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.
Kaynak: haberinburada
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