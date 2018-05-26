Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
Fırat Arslan, Dünya Şampiyonluğu İçin Dövüşecek
Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum
İstanbullular Şemsiyelerinizi Unutmayın! Sağanak Yağış Geliyor
Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Taraftarlar Birbirine Girdi
İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor
Sevgilisiyle Tartışan Liseli Genç Kız, Kaldığı Yurdun İkinci Katından Atlayıp İntihar Etti
Sel Felaketi Bir Köyü Harabeye Çevirdi
Pankart Kavgası Kanlı Bitti, Vekil Adayı Hastanelik Oldu
İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 3 Ölü
Arkadaşını Bıçaklayan Genç, Gözaltına Alınmamak İçin Kendini Kesti
Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
Denizli Kale Belediyesinin Başkanı İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin Ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu
Çorumda Mezar Başında Ağlayan Genç Kız Kaçtı, Görevliler Kovaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 180 Milyon Metrekarelik Dev Proje!

KENDİSİNE KARŞILIK VEREN OĞLUNU SOKAK ORTASINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ


Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Tarih : 26 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü(8/10)4

Kilis'te, yaşlı bir adam tartıştığı oğlunun elinin suratına değmesine sinirlenip, oğlunu evire çevire dövdü.

SOKAK ORTASINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVDÜ

Kilis Hakverdi Mahallesi Ilhamur Sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlan arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında gencin elinin babasının suratına gelmesi sonucu yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünün de oğlunu evire çevire dövdü.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hakim olamayarak dövmeye devam etti. Mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kendisine  Karşılık  Veren  Oğlunu  Sokak  Ortasında  Evire  Çevire  Dövdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER