İstanbul Arnavutköy'de karısı ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldüren cani babanın, önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de karısı ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldüren cani babanın, önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenilen zanlı tedavi olduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının sinir krizi geçiren yakınları ise gazetecilere saldırdı.

GÖĞSÜNÜ JİLETLE KESTİKTEN SONRA ŞARJ ALETİNİN KABLOSU İLE KENDİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Arnavuköy'de sabah saatlerinde yaşanan cinayetin yeni detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, İncirliova Sokakta bulunan 2 katlı binada sabah saatlerinde psikolojik sorunları olan Mehdin Elgün göğsünü jiletle kestikten sonra şarj aletinin kablosu ile kendini boğmaya çalıştı.

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN EŞİ VE KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Daha sonra öleceğini düşünen katil zanlısı 1 buçuk yaşındaki kızı Ecrin ve eşi Nurşen Elgün'ü boğarak öldürdü. Yaralanan şahıs paniğe kapılıp sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ancak sağlık ekiplerini beklemeyen katil zanlısı kendi imkanları ile Arnavutköy Devlet Hastanesine gitti. Burada tedavi olan zanlı polis ekiplerince gözaltın alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve kızın cansız bedenlerini Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

KATİLİN YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, zanlının sinir krizi geçiren yakınları, evin çevresinde bekleyen basın mensuplarına saldırdı. Yaklaşık 5 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, bazı basın mensuplarının arabalarının camları kırıldı. Bir gazetecide elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

"BÜYÜK İHTİMAL UYUŞTURUCU ALMIŞ"

Bir mahalle sakini, "Büyük ihtimal uyuşturucu almış. Daha önceleri kullanıyormuş" derken, katil zanlısını tanıdığını söyleyen bir vatandaş ise,"Hayatta o insandan öyle bir şey beklemezsin. Melek gibi bir çocuktu. Allah tarafından olmuş. Duyduğum kadarıyla elle boğmuş" dedi.

Kaynak: haberinburada