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Kendilerine Uber Süsü Veren Hırsızlar 600 Çift Ayakkabı Çaldı
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Kendilerine UBER Süsü Veren Hırsızlar 600 Çift Ayakkabı Çaldı

KENDİLERİNE UBER SÜSÜ VEREN HIRSIZLAR 600 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI

İstanbul Tuzla'da bulunan Yayla Mahallesi'ne dadanan ayakkabı hırsızları mahalleliyi canından bezdirdi. Bir seferde 600 çift ayakkabı çalan çete üyeleri girdikleri apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Kendilerine Uber Süsü Veren Hırsızlar 600 Çift Ayakkabı Çaldı(6/10)2

Tuzla Yayla mahallesine son günlerde ayakkabı hırsızları dadandı. 600 çift ayakkabının çalındığı belirtilen mahalledeki hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

ELİNDE TORBAYLA GELEN HIRSIZ BÜTÜN AYAKKABILARI TOPLADI

Tuzla Yayla Mahallesi'nde son günlerde sık sık ayakkabı hırsızlığı yaşanıyor. Mahalle sakinleri binalara giren hırsızların yaklaşık 600 çift ayakkabı çaldığını belirtiyor. Son hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerde sabaha karşı bir binaya elinde torbayla giren hırsız iki dairenin önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsız topladığı ayakkabılarla bina önünde bekleyen minibüse binerek uzaklaştı. Bina sakinlerinin şikayeti üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"MAHALLE DE YAKLAŞIK 600 ÇİFT AYAKKABI ÇALDILAR"

Mahalle sakini Hakan Eski, " Apartmandaki ayakkabıları aldıktan sonra arkada bulunan iki apartmana doğru gidiyorlar. Mahallemizde ilk defa olan bir şey değil. Emniyet ve muhtarlıktan aldığımız bilgiye göre bu mahallede 600 çift ayakkabı çalınmış. Emniyette yetkili kişilere güvenlik kameralarını izlettik. Bu zamana kadar toplamda 30 apartmanda hırsızlık olayı yaşandı. Siyah renkli lüks minibüsle geliyorlar. Bunları bir kere sigara içerken evimin terasında gördüm. İlk başta UBER aracı sandım ama ayakkabıları çalıp gidiyorlarmış" dedi.

"HIRSIZLAR BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Dairesinde ayakkabı çalınan Erdal Usta, "Son zamanlarda mahallemizde akıl almaz ayakkabı hırsızlığı oluyor. Tek başına ayakkabıları marka olarak seçe seçe almış. Emniyette başvurdum. Önlem alınması istiyoruz. Bugün ayakkabı gitsin önemli değil. Yarın Allah muhafaza içeride hırsızlarla karşılaşırsak bunun sonucu ne olacak canımız bu kadar ucuz mu? Biz polisimize ve devletimize güvenmek istiyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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