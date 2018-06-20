KENDİ CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKTI, ACILI AİLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Paraguay'da yanmış halde cesedi bulunan genç, kendi adına düzenlenen cenaze töreninde aniden ortaya çıktı. Ailesi başta olmak üzere cenazeye katılanlar durum karşısında büyük şok yaşadı.
Paraguay'ın doğusunda iki hafta önce kaybolan ve yanmış halde cesedi bulunan 20 yaşındaki Juan Ramon Alfonso Penayo, adına düzenlenen cenaze töreninde ortaya çıkınca ailesi büyük şaşkınlık yaşadı.
POLİS, YANMIŞ ERKEK CESEDİNİ AİLEYE TESLİM ETTİ
Paraguay'da uyuşturucu baronlarının kontrolünde olan bölgede yanmış bir erkek cesedi bulundu. Polis, aileye yanmış kişinin kayıp olan oğulları olduğunu söyledi.
BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI
Aile cenaze töreni yaptığı sırada kayıp genç aniden ortaya çıktı. Yanmış cesedin kime ait olduğunu bulmak için polis soruşturma başlatırken ailesi ve arkadaşları gencin cenazesinde aniden ortaya çıkarak kendilerini işletmiş olabileceklerini söyledi.
CESEDİN SAHİBİ TESPİT EDİLEMEDİ
Ailenin gömdüğü cenazenin kime ait olduğu tespit edilemedi. Panayo'nun sevenlerinin geri döndüğü için mutlu ancak aynı zamanda da kızgın oldukları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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