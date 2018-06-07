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Kendall Jenner, Yakın Arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in Erkek Kardeşiyle Öpüşürken Görüntülendi

KENDALL JENNER, YAKIN ARKADAŞLARI GİGİ HADİD VE BELLA HADİD'İN ERKEK KARDEŞİYLE ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü model Kendall Jenner, meslektaşı ve yakın arkadaşları olan Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Kendall Jenner, Yakın Arkadaşları Gigi Hadid Ve Bella Hadid'in Erkek Kardeşiyle Öpüşürken Görüntülendi(9/10)5

ABD'li süper model Kendall Jenner, moda dünyasının Oscar'ları olarak bilinen 2018 CFDA Moda Ödülleri töreninin ardından organizasyonun New York'taki bir gece kulübünde düzenlenen partisine katıldı. Hollywood ve gösteri dünyasının akın ettiği partide 22 yaşındaki Jenner, yakın arkadaşları Bella Hadid ve Gidi Hadid'in 18 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid ile görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Genç model Kendall jenner, katıldığı partide Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi. Kendall Jenner, 2016 yılında ,o dönem 16 yaşında olan Hadid ile bir fotoğrafını paylaşmış ve gönderisine "Aşıklar" notunu düşmüştü.

EL ELE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Jenner, parti esnasında Anwar Hadid'in elini gösteren bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Ablaları gibi modellik yapan Anwar Hadid ile Jenner'ın uzun zamandır arkadaş oldukları biliniyor.

BEN SIMMONS SEVGİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ancak, Jenner'ın geçen hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, ünlü basketbolcunun sevgilisi Tinashe'den ayrılmadan Jenner ile bir ilişkiye başladığı belirtilmiş, ikilinin ilişkisinde ortaya çıkan aldatma krizi magazin basınında günlerce yer edinmişti.

Kendall Jenner Bella Hadid ve Gidi Hadid

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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