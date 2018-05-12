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Kenan Sofuoğlu, pistlere veda etti!

KENAN SOFUOĞLU, PİSTLERE VEDA ETTİ!

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu, Pistlere Veda Etti!(6/10)2

Kenan Sofuoğlu için Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı İtalya yarışında jübile organizasyonu düzenlendi. Imola Pisti'ndeki şampiyonanın bugünkü sıralama turlarına katılan Sofuoğlu, ardından basın toplantısı düzenleyerek aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

KENAN SOFUOĞLU'NA VEDA ORGANİZASYONU DÜZENLENDİ

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı Kawasaki Pucetti'nin kendisi için çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Seyirciler ve bu sporu seven İtalyanların önünde düzenlenen jübile organizasyonunun bugüne kadar hiçbir sporcuya nasip olmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"BEN BURAYA YARIŞLARA ELVEDA ETMEYE GELDİM"

"Aynı zamanda gösteri için çıkacağım yarışa ilk çizgiden başlama hakkı kazandım. Yarınki yarış için başarılı olunca bugün herkes ne yapacağımı sordu. Ben buraya yarışmak için değil, yarışlara elveda etmeye geldim. Rabbim çok güzel başarılar, kariyer nasip etti. Bugün veda günümüzdü, resmi olarak da artık burada noktaladık. Yarın son olarak tamamlamak istiyoruz. Burada bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir gündü."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kenan  Sofuoğlu  Pistlere  Veda  Etti    haber

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