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Kenan Sofuoğlu, İtalya'da seçmenlerle buluştu

KENAN SOFUOĞLU, İTALYA'DA SEÇMENLERLE BULUŞTU

AK Parti milletvekili adayı eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Milano'da seçmenlerle bir araya geldi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu, İtalya'da Seçmenlerle Buluştu(10/10)6

AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, İtalya'nın Milano kentindeki Türk seçmenlerle buluştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan eski motosiklet yarışçısı Sofuoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İtalya'nın Milano kentine gitti.

"YAKLAŞIK 300 KİŞİLİK BİR GRUPLA BULUŞTUK"

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "24 Haziran seçimi için oy kullanabilecek 5 binden fazla kişinin bulunduğu Milano'yu ziyaret ettik. Yaklaşık 300 kişilik bir grupla buluştuk. Gurbetteki insanlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duymak istedi. Kendisi de ricamı geri çevirmedi ve telefon aracılığıyla kısa bir sesleniş yaptı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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