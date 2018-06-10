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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CEP TELEFONUYLA İMTİHANI KAMERALARA YANSIDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'ni ziyaretinde bir vatandaş ile selfie çekmek isterken zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 21:10
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cep Telefonuyla İmtihanı Kameralara Yansıdı(5/10)1

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği toplantı salonundan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından salondan ayrılmak istediğinde yanına gelen bir vatandaş selfie çekmek istedi. O anlar kameralara yansıdı.

KILIÇDAROĞLU TELEFONU ALDI

Vatandaşın başarısız selfie denemesinden sonra telefonu eline alan Kılıçdaroğlu da defalarca denemenin ardından selfie çekerek binadan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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