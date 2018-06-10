KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CEP TELEFONUYLA İMTİHANI KAMERALARA YANSIDI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'ni ziyaretinde bir vatandaş ile selfie çekmek isterken zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği toplantı salonundan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından salondan ayrılmak istediğinde yanına gelen bir vatandaş selfie çekmek istedi. O anlar kameralara yansıdı.
KILIÇDAROĞLU TELEFONU ALDI
Vatandaşın başarısız selfie denemesinden sonra telefonu eline alan Kılıçdaroğlu da defalarca denemenin ardından selfie çekerek binadan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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