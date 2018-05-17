KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE SEÇİM BAĞIŞI
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 13 bin lira destek geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağışta bulundu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL'lik bağış yaptı.
KILIÇDAROĞLU 13 BİN TL BAĞIŞ YAPTI
Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabileceğini açıklamıştı. YSK'ya göre bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13.916 lira yardım yapılabilecek. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine'ye devredilecek.
Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına yaptığı 13.000 TL'lik bağış yaptı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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