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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Seçim Bağışı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE SEÇİM BAĞIŞI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 13 bin lira destek geldi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye Seçim Bağışı(7/10)3

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağışta bulundu. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL'lik bağış yaptı.

KILIÇDAROĞLU 13 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı, seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabileceğini açıklamıştı. YSK'ya göre bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13.916 lira yardım yapılabilecek. Bu tutarın üzerindeki miktar Hazine'ye devredilecek.

Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına yaptığı 13.000 TL'lik bağış yaptı.

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Kaynak: haberinburada



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