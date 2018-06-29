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Kemal Kılıçdaroğlu'na İstifa Çağrısı Yapan Eren Erdem Gözaltına Alındı
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Kemal Kılıçdaroğlu'na İstifa Çağrısı Yapan Eren Erdem Gözaltına Alındı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI YAPAN EREN ERDEM GÖZALTINA ALINDI

24 Haziran'dan sonra Kemal Klıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'na İstifa Çağrısı Yapan Eren Erdem Gözaltına Alındı(5/10)1

CHP Eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Erdem yaptığı açıklamada, gözaltına alınma nedenini henüz bilmediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, Ankara'da gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gözaltına alındığını Twitter'dan paylaşan Erdem şunları söyledi:

"An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım"

İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Eren Erdem, 24 Haziran'da aday gösterilmemiş ve partisinin aldığı başarısız sonuçtan sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'na istifa çağrısı yapmıştı. Eren Erdem ayrıca mit tırları davasında haber olarak kullandığı belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan'dan aldığını söylemişti..

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Kaynak: haberinburada



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