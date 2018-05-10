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Keloğlan 40 Yıl Sonra Yeniden Film Oluyor

KELOĞLAN 40 YIL SONRA YENİDEN FİLM OLUYOR

1970'li yıllara damga vuran Keloğlan, 40 yıl sonra yeni oyuncularıyla vizyona giriyor. Filmde birçok ünlü isim yer alacak.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Keloğlan 40 Yıl Sonra Yeniden Film Oluyor(6/10)2

40 yıl önce Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan'ı bu sefer genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandıracak. Keloğlan'ın âşık olduğu Cankız karakterine ise Söz dizisininin Su'yu Yağmur Ün hayat verecek. Senaryosunu Ferhat Ergün'ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği fantastik filmde görsel efekt ve gerçek görüntüler harmanlanarak masalsı bir dünya yaratılacak.

40 YIL SONRA YENİDEN

Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin'in gibi ünlü isimlerin de rol alacağı film, Keloğlan ve arkadaşlarının 40 yıl aradan sonra Cankız'ın yardım çağrısı üzerine harekete geçmesiyle başlayacak.

ÇOCUKLARA DOĞA BİLİNCİNİ AKTARMAYI HEDEFLİYOR

Doğa bilinci ve hayvan sevgisini fantastik bir dilde çocuklara aktarmayı hedefleyen filmde Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (HAYKOD) ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcılığını Galip Gültekin, Çağdaş Gültekin ve Sonku Gültekin'in üstlendiği filmin müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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