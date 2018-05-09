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Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi

KELLİĞE ÇARE OLABİLECEK İLAÇ KEŞFEDİLDİ

Bir kemik hastalığı olan osteoporozun tedavisi için geliştirilen bir ilacın, saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğu ve saçların uzamasını sağladığı ortaya çıktı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi(8/10)4

Osteoporoz tedavisinde kullanılması amacıyla geliştirilen bir ilacın kelliğe çare olabileceği açıklandı.

"KELLER İÇİN BÜYÜK FARK YARATABİLİR"

Projenin başında bulunan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Nathan Hawkshaw, ilacın saç kaybından şikayetçi insanlar için büyük bir fark yaratabileceğini söyledi. İlaç ile saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.

SIRA KLİNİK DENEYLERDE

PLOS Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı. Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor. Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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