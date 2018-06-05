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Kefen Giyip Yaşlı Annesine Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti!

KEFEN GİYİP YAŞLI ANNESİNE ÖLÜ ŞAKASI YAPTI, GERÇEK SANAN ANNE FERYAT ETTİ!

Zonguldak'ta bir kişi, kefen giyerek annesine şaka yaptı, yaşlı kadın oğlunu kefen içinde görünce ağıt yakarken çevredekiler ise kahkahaya boğuldu. O anlar kameraya kaydedildi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 15:30
Puan Ver : Kefen Giyip Yaşlı Annesine Ölü Şakası Yaptı, Gerçek Sanan Anne Feryat Etti!(7/10)3

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.

KEFEN GİYİP YAŞLI ANNESİNE ŞAKA YAPMAK İSTEDİ

Karedeniz Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı.

ANNE, FERYAT EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğlunun kefenli halini gören yaşlı annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar'ın o halini gören annesi ise feryat edip gözyaşı döktü.

AĞITLAR YAKAN ANNE: EVİMİZDE KUR'AN OKUNSUN

Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise, "Yavrum Kur'anımız olsun. Evimizde Kur'an okunsun" diye gözyaşı döktü.

ÇEVREDEKİLER, KAHKAHAYLA İZLEDİ

Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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