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Kediye tecavüz eden 55 yaşındaki sapığa istenen ceza belli oldu

KEDİYE TECAVÜZ EDEN 55 YAŞINDAKİ SAPIĞA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İstanbul'da kediye tecavüz edip öldüren 55 yaşındaki sapık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sapığın, haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 15:00
Puan Ver : Kediye Tecavüz Eden 55 Yaşındaki Sapığa İstenen Ceza Belli Oldu(8/10)4

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kediye tecavüz edip öldüren 55 yaşındaki sapık hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Sapığın, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme ve "Hayasızca harketlerde bulunma " suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki B.Ç.daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli B.Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Kedinin sahibi Rafet Altınkaynak basın mensuplarına açıklama yaparak kedinin iç organlarının tamamen parçalandığını, kediyi yaşatma çabalarının ise sonuçsuz kaldığını belirterek "Tek bir amacımı yüreğimizin serinlemesi için, bir nebze olsun insanlara ders olması için, insanların bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için biz gerekli çabamızı sarf ediyoruz. Devletimizin de o kediye yaşattıklarının aynısı yaşatmasını bekliyoruz" demişti.

ZANLISUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanarak tamamlanan iddianamede, 3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Rafet Altınkaynak'ın polise yaptığı şikayete ve tanık anlatımlarına yer verildi. Şüpheli B.Ç'nin ifadesinde, "evde kedi köpek beslemediğini, kediye ne yaptığını hatırlamadığını ve tecavüz etmediğini söylediği" ifade edildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

B.Ç'nin evinde yapılan incelemede, porno içerikli CD'ler bulunduğu, kan lekeli peçete ve minder bulunduğu da anlatıldı. İddianamede, şüpheli B.Ç hakkında yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek TCK'nin 151/2. maddesi uyarınca "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi ve TCK'nin 225/1. maddesi uyarınca "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi. Ancak TCK'nin 44. maddesi uyarınca da işlediği fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.

19 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şüpheli B.Ç. hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabul ettiği davanın ilk duruşmasının 19 Temmuz'da görüleceği de öğrenildi. Öte yandan birçok hayvanseverin dilekçe sunarak davaya katılma talebinde bulunduğu da belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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