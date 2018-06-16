Kediciklerin Seçimlerde Kimi Destekleyecekleri Belli Oldu!
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Kediciklerin seçimlerde kimi destekleyecekleri belli oldu!

KEDİCİKLERİN SEÇİMLERDE KİMİ DESTEKLEYECEKLERİ BELLİ OLDU!

Kedicikleri ile ünlü Adnan Oktar Cemaati seçimlerde kimi destekliyor? 'Kedicikler' sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 19:50
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Türkiye'de tarikatlar ve cemaatler birer birer seçim kararını açıklıyor. Peki kedicikleri ile ünlü Adnan Oktar Cemaati seçimlerde kimi destekliyor? 'Kedicikler' sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLİYORLAR

Menzil ve Erenköy Cemaatleri Cumhur İttifakına desteğini açıklarken, Nurcuların Yeni Asya Kolu Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Adnan Oktar ve kedicikleri Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yapan kedicikler, açıklamalarında Oktar'ın Erdoğan'a destek mesajlarını da paylaştı.

İşte o mesajlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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