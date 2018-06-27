MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Elitaş'ın "Bundan sonra biz ne dersek o olacak" sözleri nedeniyle görevden alınmasını yorumlayan AK Partili Elitaş, "Bahçeli, ittifak konusunda kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Elitaş'ın görevden alınmasına ilişkin, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." dedi.

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Kaynak: haberinburada