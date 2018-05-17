Kayserispor formasıyla sezonu 9 gol, 7 asistle tamamlayan Deniz Türüç'ün adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Başarılı oyuncu hakkında çıkan transfer söylentilerine çok net cevap verdi. Lig Radyo'da editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: "Fatih Terim beni milli takıma çağıran ve bana yardımcı olan bir hoca. Her futbolcunun hayali onun gibi bir teknik adamla çalışmaktır, bu onurdur. Adımın transferde geçmesi gurur verici tabii ki."

"EN DOĞRUSU AYRILMAK"

"İki sezondur yaklaşık 40 gole katkı yaptım. Büyük takımı kim istemez. Ben de kendi adıma artık buna hazırım. Bu adımı atmak istiyorum. Kulübüm için de benim için de en doğrusu eminim ki bu. Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bu yaz transfer olmak isterim."

"HEPSİ BÜYÜK İSİMLER"

Adı İstanbul'un diğer devleriyle de geçen Deniz, "Şenol Güneş, Aykut Kocaman veya Mustafa Denizli... Bunların hepsi Türk futbolu için önemli isimler. Dolayısıyla onların çalıştırdığı takımlarla adımın geçmesi beni her zaman mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada