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Kayserispor'da flaş ayrılık!

KAYSERİSPOR'DA FLAŞ AYRILIK!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Güray Vural ve Dejan Meleg ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılan oyunculara resmi siteden teşekkür etti.

Tarih : 21 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Kayserispor'da Flaş Ayrılık!(10/10)6

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Güray Vural ve Dejan Meleg ile yollar ayrıldı.

İŞTE KAYSERİSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"2016-2017 futbol sezonu ikinci yarısında kadromuza katılan ve ligde kalma mücadelemize destek olan oyuncumuz Güray Vural, 2017-2018 sezonunda da takımımızda yer almış ve üzerine düşen görevi layıkıyla tamamlamıştır. Takımımızın 2018 - 2019 sezonu kadrosunun oluşturulduğu bugünlerde ise oyuncumuz Güray Vural ile görüşülerek, her iki tarafında rızasıyla sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırılmasına karar verilmiştir. Yine 2017 - 2018 futbol sezonunda takımımıza katılan ancak maç kadrolarında kendisine yeterince yer bulamayan genç futbolcumuz Dejan Meleg'in Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına bonservis bedeli ile transferi için kulübümüz tarafından müsaade edilmiştir. Her iki futbolcumuza da Kayserispor'umuza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra ki futbol hayatlarında başarılar diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserispor  Da  Flaş  Ayrılık    haber

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